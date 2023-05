12. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Schwungvoll gehen Sie durchs Leben, in den kommenden zwölf Monaten zeigen Sie sich von Ihrer kontaktfreudigen Seite – und das steht Ihnen ausgesprochen gut. Ob bei Teambesprechungen oder geselligen Anlässen, Sie plaudern locker vom Hocker und gewinnen dadurch neue Sympathien. Der einzige Wermutstropfen: Hin und wieder kann sich ein Vorhaben im Alltag auch mal verzögern. Dann ist Geduld und Ausdauer gefragt, das Vertrauen darauf, dass am Ende doch noch alles klappt. Mond und Uranus warnen davor, sich durch solche kleinen Störfeuer allzu sehr irritieren zu lassen und irgendwelche Schnellschüsse zu starten. Warten Sie erst einmal ab, erforschen Sie, woran es liegt, dass es nicht gleich beim ersten Anlauf zündet. Dann können Sie mögliche Fehler korrigieren oder sich besser vorbereiten, umso größer stehen die Chancen, dass Ihnen gelingt, was Sie vorhaben.

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. November (Erholung), 3. – 5. April (Durchsetzungsvermögen), 24. – 26. Juni (intensive Gefühle).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Charme, Kontaktfreude und neue Bekanntschaften.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren. Oliver Kalkofe, Sigmar Gabriel, Jesse Owens, Dmitri Schostakowitsch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf fröhliche Begegnungen mit netten Menschen.

Das sind Ihre Glücksbringer in dieser Woche!

Wie wird Ihr Tag heute?