13. Dezember

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Halten Sie sich in den kommenden zwölf Monaten immer wieder vor Augen, was Sie schon alles erreicht und geleistet haben. Warum? Weil Mond und Saturn leider hie und da für einige Selbstzweifel sorgen. Wenn etwas schiefgeht, kann es an Ihnen liegen, muss aber nicht. Verschwenden Sie Ihre Energie also nicht unnötigerweise an solche Gedanken, sondern machen Sie sich gleich daran, eine Lösung zu finden. Lassen Sie sich dabei ruhig von Ihrem Bauchgefühl leiten, dann können Sie gar nicht fehlgehen. Der Mond hat aber auch noch positive Energien für Sie, denn er steht in Ihrem Partnerhaus und wer ohne Partner ist, der hat im Sonnenjahr die besten Möglichkeiten, um endlich den Traumpartner zu finden.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Februar (Freunde), 16. – 18. August (neue Kontakte), 10. – 12. November (Flirtbereitschaft).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Verbesserungen am Arbeitsplatz und eine gestärkte Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Heinrich Heine, Werner von Siemens, Heino, Jamie Foxx, Curd Jürgens.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Berufliche und private Erfolge lassen Sie dankbar sein.

Wie wird Ihre Woche? Hier geht's zum Wochenhoroskop!