14. Januar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bei manchen Unternehmungen könnte es vielleicht vorübergehend mal Anlaufschwierigkeiten geben. Doch im Großen und Ganzen lässt sich das nächste Lebensjahr recht gut für Sie an, Sie landen den einen oder anderen kleinen Erfolg. Das ist nicht zuletzt Ihrem Engagement und der Leidenschaft zu verdanken, mit der Sie sich in Ihre Aufgaben hineinknien. Venus gibt Ihnen aber den Rat mit auf den Weg, darüber Ihre Lieben nicht zu vernachlässigen, damit vermeiden Sie so manch überflüssige Verstimmung. Und Merkur lässt auf lukrative Chancen und vielversprechende Gelegenheiten im beruflichen Bereich hoffen. Vielleicht tut sich ein gut bezahlter Nebenjob auf, vielleicht gibt es aber auch die lang ersehnte Beförderung! Dann gibt es noch den Mond, der Sie kontaktfreudig und aufgeschlossen gegenüber neuen Interessen macht, auch einer kleinen Typveränderung sind Sie nicht abgeneigt.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. Februar (Sport treiben), 28. – 30. April (Wohlbefinden),3. – 5. September (Flirten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Zärtlichkeit, Romantik und emotionale Offenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich stehe zu meinen Gefühlen.

An diesem Tag geboren: Pater Anselm Grün, Howard Carpendale.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Das eine bestimmte Sache nun vollendet werden kann.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!