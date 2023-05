14. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie punkten im nächs­ten Lebensjahr mit beidem, mit Ihrem feinen Gespür für Schwingungen, die in der Luft liegen, aber auch mit dem richtigen Einsatz von Verstand und Vernunft. Dank der Energie des Vollmondes, welcher in Ihrem Haus der Begegnung stattfindet, beweisen Sie zudem viel Einfühlungsvermögen, wenn es darum geht, andere zu trösten, Sie treffen stets den rechten Ton. Die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, wissen das zu schätzen, Ihr Privatleben gestaltet sich harmonisch und liebevoll. Außerdem haben Sie interessante Begegnungen, die für Ihre Zukunft von Bedeutung sein werden. Gut möglich, dass Sie diese neuen Kontakte beruflich weiterbringen, aber auch im privaten Bereich sind diese eine große Bereicherung.

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Januar (Hoffnung), 28. – 30. April (Freude), 8. – 10. August (Liebe).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kontaktfreude, Lernfähigkeit und Aufgeschlossenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin offen für Neues.

An diesem Tag geboren: Astrid Lindgren, Claude Monet, Gunter Sachs, Prinz Charles, Hermann Bahlsen.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Das Leben wird viel leichter und unbeschwerter.

