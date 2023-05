20. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie wissen sehr gut, was Sie wollen. Allerdings neigen Sie auch manchmal zu Trotzreaktionen, wenn nicht alles so geschieht, wie Sie es sich in den Kopf gesetzt haben. Das kann bei Vorgesetzten, aber auch beim Partner für Gegenwind sorgen, wenn Sie sich nicht rechtzeitig bremsen. Bleiben Sie in solchen Situationen offen für Kompromisse, dann dürfte sich alles zur Zufriedenheit regeln und Sie kommen ein gutes Stück voran! Da auch Venus und Neptun Sie ins neue Lebensjahr begleiten, können jetzt viele von Ihnen einem Menschen begegnen, der Ihre Seele tief berührt, der Ihr Herz erwärmt. Singles könnten jetzt sogar Ihren Seelenpartner treffen.

Ihre besten Zeiten: 7. – 9. März (Gelassenheit), 26. – 28. Juli (Vertrauen), 3. – 5. September (Liebe).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Spirituelles Wachstum, Kreativität und Heilung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf mein Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Robert Kennedy, Selma Lagerlöf.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie sind immer öfter in der Lage, den inneren Schweinehund zu besiegen.

