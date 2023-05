15. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die Aussichten für das nächste Lebensjahr sind alles in allem ziemlich gut. Sie betrachten die Dinge von einer realistischen Warte, bewähren sich in Alltagsaufgaben und haben zudem auch noch ein gutes Gefühl für den richtigen Zeitpunkt. Dank Mond und Pluto verstehen Sie es, sich elegant durchzusetzen, ohne dabei starrsinnig auf Prinzipien herumzureiten oder andere vor den Kopf zu stoßen. Der Spaß an der Freud’ sollte deshalb aber nicht zu kurz kommen. Bewahren Sie sich Ihren Sinn für Humor und gönnen Sie sich hin und wieder ein paar Auszeiten, dann sind Sie auch wieder bereit, tatkräftig einzugreifen. Wenn Sie am Ball bleiben, könnte Ihnen so manch kleiner Coup gelingen!

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. Oktober, 26. – 28. März, 13. – 15. Juni.

Das Geschenk der Sterne für Sie. Ordnung, Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren. Ben Affleck, Matthias Claudius, Walter Scott, Napoleon Bonaparte.

