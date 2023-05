16. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Sie haben in Uranus einen starken kosmischen Verbündeten an Ihrer Seite. Sollten Sie in einem bestimmten Bereich das Gefühl haben, festzustecken, könnte im nächsten Lebensjahr Bewegung ins Spiel kommen. Auch wenn Sie vielleicht kein Freund von Überraschungen sind, öffnen Sie sich bewusst für diesen Wandel, egal, ob ein Umzug ansteht, ein beruflicher Wechsel oder ob sich privat etwas Neues tut. Sie werden interessante Erfahrungen machen und feststellen, dass diese Entwicklung beinahe überfällig war. Solange Sie mit den Energien im Fluss bleiben, kann eigentlich gar nichts schiefgehen, Sie meistern alle Aufgaben mit Bravour.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. September, 27. – 29. November, 25. – 27. Juli.

Das Geschenk der Sterne für Sie. Positive Veränderungen, neue Erfahrungen und Abwechslung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich bin offen für Neues.

An diesem Tag geboren. Madonna, Charles Bukowski, Menachem Begin, Johannes Bosco, Rocco Granata.

