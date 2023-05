17. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bei der Durchsetzung Ihrer Interessen laufen Sie in den folgenden zwölf Monaten zur Hochform auf. Sie verfügen über Selbstvertrauen und Ehrgeiz. Dank Mond und Pluto sind Sie sich Ihrer Aufgaben und Pflichten sehr wohl be­wusst und versuchen nicht, die Verantwortung auf andere abzuschieben. Wenn nötig, gestehen Sie auch mal einen Fehler ein – das macht Sie stark und so überzeugen Sie in wichtigen Gesprächen auch Ihr Gegenüber. Im Privatleben kann es allerdings nicht schaden, hin und wieder mal einen Kompromiss einzugehen, schließlich sollen sich ja alle wohl fühlen. Keine Sorge, an Taktgefühl mangelt es Ihnen bestimmt nicht, in der Regel spüren Sie genau, was andere von Ihnen erwarten oder wie Sie Ihren Lieben etwas Gutes tun können.

Ihre besten Zeiten: 7. – 9. November (günstig für Flirts), 11. – 13. Februar (Verhandlungsgeschick), 26. – 28. Juli (Harmonie im Privatleben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchsetzungsvermögen, Selbstvertrauen und Verantwortungsgefühl.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe mir und meinen Überzeugungen stets treu.

An diesem Tag geboren: Kimi Raikkönen, Montgomery Clift, Rita Hayworth, Arthur Miller, Johannes Paul I.,Georg Büchner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf den einen oder anderen kleinen Erfolg, den Sie beruflich oder privat erringen.

