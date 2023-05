23. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie haben allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken: Mit dem Wechsel der Sonne in Ihr Zeichen gewinnen Sie mehr Lebensfreude, Vitalität und Selbstvertrauen. Zudem sorgen Mond und Saturn dafür, dass Sie im Alltag stets den Überblick behalten und genau dann Ausdauer beweisen, wenn es darauf ankommt. Übrigens, für Ihre gute Laune muss es gar keinen besonderen Grund geben, manchmal genügt es schon, dass Sie sich etwas Leckeres zum Abendessen gönnen, einen guten Freund treffen oder über sich selbst lachen können. Und genau dieses Lachen ist besonders ansteckend, Ihre positive Grundeinstellung wirkt sich enorm auf Ihr näheres Umfeld aus. Sie ziehen nette Menschen in Ihr Leben und dürfen sich in Krisenzeiten auch mal fallen lassen. Keine Sorge: Man fängt Sie ganz bestimmt auf.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Dezember (lukrative Gelegenheiten), 2. – 4. Juni (Vitalität), 1. – 3. August (Flirtchancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lebensfreude, Vitalität und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wird von Tag zu Tag ein bisschen schöner.

An diesem Tag geboren: Ryan Reynolds, Michael Crichton, Katrin Sass, Pele, Felix Bloch, Adalbert Stifter.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf erfreuliche Begegnungen und auf das Gefühl, geliebt und geschätzt zu werden.

