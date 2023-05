18. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Gut möglich, dass Ihnen in den kommenden zwölf Monaten ein paar wichtige Entscheidungen bevorstehen. Der Vollmond im Gegenzeichen Wassermann lässt darauf schließen, dass es – im positiven Sinne – eine ereignisreiche Zeit wird. Keine Sorge, Sie haben kein Problem damit, Nägel mit Köpfen zu machen, denn es ist Ihnen wichtiger denn je, dass man Sie in Ihren Möglichkeiten und in Ihrem Selbstverständnis nicht einschränkt. Das ist auch vollkommen richtig so, lassen Sie sich nicht beirren, wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind. Überhastete Aktionen sind überflüssig, achten Sie einfach darauf, keine der günstigen Gelegenheiten zu verpassen, das genügt völlig, um die eine oder andere Situation langfristig in Ihrem Sinne zu klären.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. September, 29. – 31. März, 27. – 29. Juli.

Das Geschenk der Sterne für Sie. Willensstärke, Kontaktfreude und Aufgeschlossenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich verdiene Anerkennung.

An diesem Tag geboren. Robert Redford, Heino Ferch, Harald Schmidt, Patrick Swayze, Franz Joseph I., Roman Polanski.

So wird 2016 - Ihr Jahreshoroskop 2016