19. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Im nächsten Lebensjahr können Sie es ruhig ein wenig langsamer angehen lassen, es muss ja nicht immer alles in Stress ausarten. Achten Sie einfach auf die Signale Ihres Körpers – wenn Sie merken, dass Sie erschöpft sind, sollten Sie sich ein wenig Erholung gönnen. Wie wäre es mit einer Meditation? Das hilft, um inneren Frieden zu finden, zudem stärkt das Meditieren Ihre spirituelle Seite. Mond und Saturn raten zudem, lieb gemeinte Ratschläge nicht einfach in den Wind zu schlagen oder jede Kritik gleich von sich zu weisen. Hören Sie erst einmal zu, was man Ihnen zu sagen hat, vielleicht ist es ja doch nützlich. Schließlich freuen auch Sie sich, wenn man Ihre Meinung und Ihr Urteil respektiert.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Dezember, 23. – 25. Januar, 17. – 19. Juni.

Das Geschenk der Sterne für Sie. Spiritualität, Kreativität und Großzügigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich achte auf mein seelisches Wohl.

An diesem Tag geboren. Adele Sandrock, Bill Clinton, Mette-Marit v. Norwegen.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick