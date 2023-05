Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bitte nicht gleich aufgeben, wenn sich im nächsten Lebensjahr ein paar Hindernisse auftun, wenn sich manches verzögert, was Sie lieber heute als morgen in die Tat umgesetzt hätten. Der Mond empfiehlt, in dieser Situation gelassen zu bleiben und Ihre Energie vorübergehend lieber in andere Aktivitäten zu stecken. Wenn Sie am Ball bleiben, werden Sie am Ende doch noch mit einem Happy End belohnt. Hartnäckigkeit zahlt sich also aus. Und der Mond gibt Ihnen auch noch mit auf dem Weg: Nicht übermütig werden oder die Geduld verlieren. Solange Sie realistisch bleiben und alles bis ins Detail durchplanen, steht Ihrem Erfolg nichts im Wege.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. Mai (verliebt), 10. – 12. August (gut für Finanzen), 21. – 23. November (fit und voller Power).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Kunst, zu leben und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Die Welt ist sicher und freundlich.

An diesem Tag geboren: Peter Kraus, Anne Will, Rudolf Diesel, Friedrich Hebbel, Egon Bahr.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf Ihre Familie und Freunde, die immer hinter Ihnen stehen, egal was passiert.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!