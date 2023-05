18. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Trau, schau, wem! So könnte unter diesem Merkur-Neptun-Einfluss das Motto für das nächste Lebensjahr lauten. Lesen Sie sich Verträge genau durch und wenn am Arbeitsplatz die Gerüchteküche brodelt, halten Sie sich lieber ganz raus. Im Gegenzug macht sich Ihre spirituelle Seite stärker bemerkbar. Sie haben einen guten Zugang zur geistigen Welt. Vielleicht schließen Sie sich einer Meditationsgruppe oder einem Yogakurs an, es wird Ihrem Seelenheil zugutekommen. Vorsicht ist auch im Umgang mit Geld geboten. Sie neigen dazu, jetzt mehr auszugeben, als reinkommt. Sie sollten Ihr Budget immer im Auge behalten, sonst kommt schnell das böse Erwachen. Am besten ist, wenn Sie einen konsequenten Sparplan aufstellen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Dezember (Konzentration), 20. – 22. März (Erfolg im Job), 15. – 17. Juli (viel Energie).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein und Motivation.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Wolfgang Joop, Klaus Mann, Carl Maria von Weber, Owen Wilson, Kim Wilde, Linda Evans.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ein großer Traum könnte endlich wahr werden.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick