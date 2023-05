2. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Liebe Jungfrau, im nächsten Lebensjahr kommt es vor allem auf eines an: Besonnen zu bleiben und auf den bewährten praktischen Verstand zu hören. Saturn ist ein strenger Lehrmeister, er möchte, dass Sie Prioritäten setzen und am Ball bleiben, selbst wenn es mal anstrengend wird. Vielleicht kommt auch Kritik von unerwarteter Seite, das sollte Sie aber nicht weiter aus der Bahn werfen. Hören Sie es sich in Ruhe an und entscheiden Sie dann, ob etwas dran ist und ob Sie Konsequenzen daraus ziehen. Gleichzeitig werden Sie aber auch den Einfluss von Neptun spüren, er stiftet hin und weder ein wenig Verwirrung. Wem kann man trauen, bei wem ist Vorsicht angesagt? Keine Sorge, das hört sich zunächst schlimmer an, als es ist. Letztlich meistern Sie die Herausforderungen mit links, es erfordert nur ein wenig mehr Gelassenheit.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. Oktober (Durchsetzungsvermögen), 23. – 25. Januar (lukrative Angebote), 19. – 21. Juni (gut für Urlaub).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Ordnungssinn, Sparsamkeit und logisches Denken.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich höre auf die Stimme der Vernunft.

An diesem Tag geboren. Salma Hayek, Keanu Reeves, Claus Kleber.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Verständnis und Unterstützung.

