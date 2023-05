3. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Lesen Sie bitte am Vortag nach, denn auch Sie werden im nächsten Lebensjahr sowohl den Einfluss von Saturn wie auch von Neptun zu spüren bekommen. Das kann möglicherweise bedeuten, den Kalender zu entrümpeln oder einen eisernen Sparkurs einzuschlagen, vielleicht entdecken Sie aber auch, dass es sinnvoll ist, die eine oder andere Bekanntschaft auf Eis zu legen oder sich beruflich anderweitig zu orientieren. Das kann Kraft kosten, trotzdem sollten Sie das Positive daran sehen: Sobald alles erledigt, bereinigt oder geklärt ist, werden Sie sich sehr viel besser fühlen. Dann wissen Sie genau, wo Sie stehen und auf wen Sie sich verlassen können. Große Sprünge mögen nicht drin sein, aber immerhin hat alles Hand und Fuß, was in dieser Zeit beginnt.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. November (finanzielles Geschick), 22. – 24. März (gut für Karriere), 10. – 12. August.

Das Geschenk der Sterne für Sie. Klarheit, Ausdauer und Konsequenz.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Alles wird gut.

An diesem Tag geboren. Jerome Boateng, Charlie Sheen, Fritz J. Raddatz, Ferdinand Porsche, Louis Sullivan.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich fallen lassen können bei Ihren liebsten Menschen.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!