20. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Eigentlich sind die Vorzeichen für das nächste Lebensjahr gar nicht so schlecht. Dank Ihrer hilfsbereiten und optimis­tischen Art sammeln Sie weitere Sympathiepunkte, am Arbeitsplatz glänzen Sie mit tollen Ideen. Mond und Merkur warnen allerdings davor, dass Sie in manchen Situationen zu viel auf einmal wollen. Wenn Sie dann nicht aufpassen, rennt Ihnen irgendwann einmal die Zeit davon und Sie hetzen den Ereignissen hinterher. Da heißt es, Prioritäten setzen und den Kalender ausmisten, dann klappt das schon. Hören Sie im Zweifelsfall einfach auf Ihre Intuition, dann wissen Sie, was wichtig ist und was Sie sich ersparen können. Denken Sie auf alle Fälle auch an den Freundeskreis, man freut sich, wenn Sie sich öfter mal blicken lassen.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Oktober, 18. – 20. Dezember, 11. – 13. Februar.

Das Geschenk der Sterne für Sie. Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft und Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich lasse mich von meiner inneren Stimme leiten.

An diesem Tag geboren. Hannelore Hoger, Alice u. Ellen Kessler, Robert Plant, Jöns Jakob Berzelius.

