21. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Es mag Sie vielleicht überraschen, aber im nächsten Lebensjahr zeigen Sie sich immer öfter von Ihrer gefühlvollen Seite. Mond und Neptun ermöglichen Ihnen eine stärkere Anbindung an Ihr Seelenleben, Sie spüren intuitiv, was Ihnen gut tut und was Sie belastet. Mit Ihren Gefühlen halten Sie auch nicht hinter dem Berg, Sie zeigen, was in Ihnen vorgeht, das macht Sie sympathisch und authentisch für Ihre Mitmenschen. Allerdings bedeutet das auch, dass Sie ein wenig emotionaler reagieren als sonst. Gerade am Arbeitsplatz, wenn es Vorgesetzte und Kollegen betrifft, kann das schon mal Spannungen mit sich bringen. Versuchen Sie, sachlich zu bleiben, schließlich steckt nicht hinter jeder Kritik ein persönlicher Angriff, oft sind es nur gut gemeinte Ratschläge.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. November (Harmonie in der Familie), 15. – 17. Februar (gut für Finanzen), 20. – 22. August (günstig für Urlaub).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und Hilfsbereitschaft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich von meinem Bauchgefühl leiten.

An diesem Tag geboren: Udo Wachtveitl, Leo Kirch, Dizzy Gillespie, Carl Krone, Alfred Nobel, Gustav Langenscheidt.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick