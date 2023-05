26. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Na, wenn das keine guten Aussichten sind: Dank Sonne, Venus und Jupiter verspricht Ihr Privatleben recht aufregend zu werden. Gut möglich, dass im nächsten Lebensjahr die eine oder andere prickelnde Bekanntschaft auf Sie wartet, in Beziehungen sorgt ein frischer Wind für neue Leidenschaft. Hüten Sie sich aber am Arbeitsplatz vor überflüssigen Machtspielchen. Sie müssen niemandem etwas beweisen, man weiß auch so, was Sie können. Begegnen Sie Kollegen und Chefs mit Respekt, dann wird alles gut!

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Januar (selbstbewusst), 13. – 15. Juni (Harmonie), 12. – 14. August (intuitiv).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und der Blick auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Es gibt nichts, womit ich nicht fertig werde.

An diesem Tag geboren: Hillary Clinton, Francois Mitterand, Leo Trotzki, Ulrich Plenzdorf, Don Siegel (Regisseur).

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie wissen, was Sie wollen, und setzen sich durch. Das erfüllt Sie mit Stolz.

