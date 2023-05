30. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Der Neumond an Ihrem Geburtstag ist ein gutes Omen. Sie platzen im nächsten Lebensjahr nur so vor Tatendrang und Zuversicht. Und das bedeutet neue Perspektiven überall da, wo in der Vergangenheit nur noch Stillstand herrschte. Ob das berufliche, gesundheitliche oder private Angelegenheiten betrifft, Sie tun gut daran, nicht lange zu zögern, sondern die Energien des Neumondes für Ihre Ziele zu nutzen. Trauen Sie sich ruhig, mal andere Wege einzuschlagen, selbst wenn es Sie Überwindung kostet, die gewohnte Komfortzone zu verlassen.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. November (kluge Entscheidungen treffen), 14. – 16. März (Lebensfreude), 19. – 21. August (Glück in Geldangelegenheiten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sinnlichkeit und die Gabe, die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schätze das Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Jan Vermeer, Fritz Walter, Helmut Newton, Bud Spencer, Henning Scherf.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Berufliche Erfolge und finanzielle Sicheheit. Sie sind bestens organisiert.

