26. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Ihre Waage-Sonne umarmt am Sternenhimmel liebevoll den Planeten Jupiter, das ist eigentlich das beste Geschenk, das Sie zu Ihrem Geburtstag bekommen können. Halten Sie also kurz inne, wenn Sie die Kerzen auf der Torte ausblasen und überlegen Sie, welche Wünsche Sie an die Zukunft haben. Damit keine falschen Vorstellungen aufkommen: In den kommenden zwölf Monaten fällt Ihnen nicht alles in den Schoß, deshalb bringt es Sie nicht weiter, nur passiv abzuwarten. Aber sobald Sie die Initiative ergreifen, haben Sie kosmischen Rückenwind, sprich, Hindernisse verschwinden plötzlich wie durch Zauberhand und im Beruf, im Privatleben oder beim Thema Gesundheit dürfen Sie mit manch glücklicher Fügung rechnen. Halten Sie also die Augen offen, damit Sie keine tolle Gelegenheit verpassen.

Ihre besten Zeiten: 12. - 14. November (Fitness), 24. - 26. April (gut für Karriere), 25. - 27. Juli (Selbstvertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lebensfreude, Selbstvertrauen und glückliche Fügungen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wird von Tag zu Tag besser.

An diesem Tag geboren: Michael Ballack, Rudi Cerne, Olivia Newton-John, George Gershwin, Martin Heidegger, T. S. Eliot, Iwan Pawlow.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ein großer Traum könnte endlich wahr werden.

Das sind Ihre Glücksbringer in dieser Woche!

Wie wird Ihr Tag heute?