27. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Lesen Sie bitte am 26. nach, denn auch Sie haben das große Glück, in Jupiters Gunst zu stehen. Auch wenn es keine Einladung sein soll, die Hände in den Schoß zu legen, aber vieles wird leichter im nächsten Lebensjahr, Sie müssen Sie nicht mehr so viel Energie aufwenden oder so hart für Ihre Wünsche kämpfen. Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut und verstehen es, die schönen Momente zu genießen. Dazu kommt aber noch Mars, der genau an Ihrem Geburtstag ins Zeichen Steinbock wechselt. Das verleiht Ihnen Ehrgeiz und Ausdauer, Sie lassen nicht locker, bis Sie Ihre Ziele erreicht haben. Das ist natürlich positiv, aber passen Sie bitte auf, dass Sie es nicht übertreiben. Auch Ihre Kräfte sind begrenzt, hin und wieder sind Ruhepausen nötig. Wenn Sie etappenweise vorgehen, sind Sie genauso schnell.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. November (gut für Erholung), 26. – 28. Mai (erhöhte Vitalität), 8. – 10. Juli (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Positive Entwicklungen, Ehrgeiz und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene Anerkennung für meine Leistung.

An diesem Tag geboren: Gwyneth Paltrow, Avril Lavigne, Freddy Quinn, Ludwig III., Cosimo de Medici.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stolz zu sein auf das, was Sie erreichen.

