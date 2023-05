28. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Für das nächste Lebensjahr geben Ihnen Mond und Pluto einen Rat mit auf den Weg: Vermeiden Sie überflüssige Diskussionen, bei denen es nur ums Prinzip geht. Damit vergeuden Sie wertvolle Energie, die Sie anderweitig besser nutzen können. Überlegen Sie also kurz, ob es die Sache wert ist, bevor Sie Ihren Hut in den Ring werfen. Dies gilt besonders im Umgang mit Vorgesetzten oder Autoritätspersonen. Der Ton macht die Musik, Sachlichkeit und Höflichkeit führen Sie eher zum Ziel, als markige Worte. Im Gegenzug verfügen Sie über sehr viel Einfühlungsvermögen und können sich ganz gut in Ihr Gegenüber hineinversetzen. Davon sollten Sie häufiger Gebrauch machen, denn Familie und Freunde wissen diese zarte und sensible Seite an Ihnen durchaus zu schätzen. Zeigen Sie ruhig mal Ihre Gefühle.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. November (gut für Kontaktpflege), 7. – 9. Dezember (günstig für Verhandlungen), 19. – 21. Mai (gut für Informationen einholen).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Einfühlungsvermögen, Fürsorglichkeit und Zärtlichkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren. Johann Wolfgang v. Goethe, Ai Weiwei, Leo Tolstoi, Shania Twain.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Zufriedenheit im privaten und häuslichen Bereich.

