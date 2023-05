26. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! In den folgenden zwölf Monaten zeigen Sie sich vielseitig interessiert und durchaus auch mal spontan. Da ist es gut möglich, dass Sie sich plötzlich in einen Töpferkurs einschreiben oder Kind und Kegel einpacken für einen längeren Wochenendausflug. Nur zu, es kann nie schaden, sich vorzuwagen und neues Terrain zu erkunden. Auch beruflich weiß man zu schätzen, dass Sie so flexibel sind und tolle Ideen vortragen. Mond und Venus geben aber eine Empfehlung mit auf den Weg: Bedenken Sie, dass auch Ihr Tag nur 24 Stunden hat. Es sollte noch genügend Raum und Zeit bleiben für Familie und Freunde, sonst fühlt man sich womöglich noch vernachlässigt. Das bedeutet, sich gut zu organisieren und notfalls einen Termin zu streichen, dann sollte eigentlich nichts schiefgehen.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. September (gut zum Flirten), 15. – 17. Januar (finanzielle Chancen), 23. – 25. Juni (günstig für berufliche Gespräche).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Spontaneität, Wissensdurst und Einfallsreichtum.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich begrüße neue Erfahrungen.

An diesem Tag geboren. Mutter Teresa, Peggy Guggenheim, Ludwig Schwanthaler, Joseph Michel Montgolfier.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Bestätigung und Anerkennung durch andere.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick