31. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Eines ist mal sicher, langweilig wird Ihnen in den kommenden zwölf Monaten nicht so schnell. Dank Mond und Uranus fällt es Ihnen leichter als sonst, die gewohnten Bahnen zu verlassen und sich auf unbekanntes Terrain zu wagen. Das kann den Arbeitsplatz betreffen, wo es vielleicht neue Methoden zu erlernen gilt, oder auch in der Freizeit – es muss ja nicht immer das gleiche Urlaubsziel oder das gleiche Restaurant sein. An Einfällen mangelt es Ihnen jedenfalls nicht, auch damit treten Sie positiv in Erscheinung. Eines soll aber auch nicht verschwiegen werden: Hin und wieder ist ein wenig Geduld gefragt, nicht jedes Projekt zündet auf Anhieb. Davon sollten Sie sich nicht weiter verunsichern lassen, schließlich können Sie jederzeit einen zweiten Anlauf wagen. Bleiben Sie einfach am Ball, wenn Ihnen etwas wichtig ist, dann dürfte es doch noch ein Happyend geben.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. November (innige Gefühle), 21. – 23. Januar (günstig für Finanzen), 7. – 9. August (Harmonie).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Einfallsreichtum, Abwechslung und neue Erfahrungen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu.

An diesem Tag geboren. Rania von Jordanien, Richard Gere, Königin Wilhelmina, Alma Mahler-Werfel, Maria Montessori, Caligula.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf bunte Akzente im grauen Alltag.

