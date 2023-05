30. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Ausgerechnet an Ihrem Geburtstag hält Merkur kurz inne, um wenig später in den Rückwärtskurs zu wechseln. Das ist, als würde für einen Moment die Zeit stillstehen. Was heißt das nun für Sie im nächsten Lebensjahr? Es geht ein wenig gemächlicher zu. Sie haben die Muse, sich auch einmal um die Dinge zu kümmern, die sonst im Alltag oft zu kurz kommen, von Hobbys, Vereinstätigkeit bis hin zur Pflege des Bekanntenkreises. Außerdem erhalten Sie die Möglichkeit, die eine oder andere schwebende Frage aus der Vergangenheit ein für alle Mal zufriedenstellend zu klären. Und noch ein Zuckerl gibt es: Venus wechselt ins Zeichen Waage. Das verleiht Ihren privaten Beziehungen ein wenig mehr Leichtigkeit, Sie präsentieren sich lockerer und aufgeschlossener. Wer weiß, vielleicht lernen Sie neue Freunde kennen.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Oktober (gut für die Finanzen), 18. – 20. März (Selbstvertrauen), 16. – 18. Juni (günstig für Sport).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Leichtigkeit und Kontaktfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich genieße die Begegnung mit anderen Menschen.

An diesem Tag geboren. Peter Maffay, Cameron Diaz, Helge Schneider, Warren Buffet.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Immer einen Anlass zu finden, unbeschwert zu lachen.

