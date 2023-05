4. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch, mit dem Mond im Steinbock gesellt sich im nächsten Lebensjahr ein ganz wundervoller Begleiter an Ihre Seite. Ihre innere Stimme spricht lauter zu Ihnen als sonst. Wann immer Sie also den starken Impuls verspüren, an einen bestimmten Ort zu gehen oder eine bestimmte Person zu treffen, lassen Sie sich von Ihrem Bauchgefühl leiten, es dürfte bestimmt interessant werden. Hören Sie auch verstärkt auf die Botschaften Ihrer Seele, wenn Sie Kummer haben, sprechen Sie darüber, man hilft Ihnen gern!

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Oktober (erfolgreich), 4. – 6. Dezember (gute Intuition), 11. – 13. Juni (Freunde sind jetzt wichtig)

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität, Empfindsamkeit, ein gutes Gespür für Erfolg.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Thomas Klestil, Matthew McConaughey, Puff Daddy, Luis Figo.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben den Überblick und dürfen sich auf finanzielle Erfolge freuen. Alles ist im grünen Bereich.

