6. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die Aussichten für das nächste Lebensjahr sind grundsätzlich recht vielversprechend. Sie entdecken so manches Themengebiet neu, das bereichert die Freizeit ebenso wie das berufliche Wirken. Zwei Dinge sollten Sie allerdings beachten: Geben Sie nicht auf, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt. Und ziehen Sie sich nicht gleich zurück, wenn die Menschen in Ihrem Umfeld mal nicht so reagieren, wie gedacht. Gestehen Sie anderen ihre eigene Meinung zu, dann wird es wesentlich entspannter laufen. Mit Mond und Mars im Schlepptau sollten Sie auch gut auf Ihre Gesundheit achten. Sie kommen jetzt deutlich schneller aus der Puste. Sorgen Sie für ausreichend Ruhepausen.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. November (Glücksgefühle), 24. – 26. März (interessante Phase), 19. – 21. Juli (kreativ).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbehauptungskräfte und schnelle Auffassungsgabe.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich nehme mein Leben in die Hand.

An diesem Tag geboren: Robert Musil, Sally Field, Adolphe Sax, Erik Ode, Alois Senefelder.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Der Spaß und die Freude überwiegen.

