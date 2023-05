6. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die gute Nachricht zuerst: Sonne und Mond stehen positiv, das bedeutet, Sie ruhen die meiste Zeit in sich. Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang, mit anderen Worten, Sie wissen genau, was Sie wollen und vergeuden Ihre Zeit nicht an Nebenschauplätzen. Das macht Sie von innen heraus stark, Sie strahlen eine gewisse Souveränität aus. Allerdings warnen die Sterne auch davor, sich in irgendwelche Intrigen hineinziehen zu lassen. Halten Sie sich von Menschen fern, die gern mal Klatsch und Tratsch verbreiten, der keinerlei Wahrheitsgehalt hat. Besser ist es, sich im Hintergrund zu halten und sich zu keinen Aussagen hinreißen zu lassen, dann müssen Sie sich hinter her auch nicht entschuldigen. Hören Sie einfach auf Ihre innere Stimme, damit fahren Sie am besten.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Dezember (harmonisches Familienleben), 1. – 3. Februar (Vitalität), 6. – 8. August (Selbstbehauptung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Souveränität und Optimismus.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich fühle mich vom Universum getragen und beschützt.

An diesem Tag geboren: Thor Heyerdahl, Meret Oppenheim, Carole Lombard, Le Corbusier, Martin Behaim.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich so zu zeigen, wie Sie sind, und dafür Anerkennung zu erhalten.

