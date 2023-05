9. Oktoberr

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Als Waage sind Sie von Haus aus ein sonniges und positives Wesen, das nicht gleich hinter jeder Ecke ein Problem vermutet. Keine Sorge, das wird sich auch im nächsten Lebensjahr nicht ändern. Sonne und Mond weisen allerdings daraufhin, dass Sie sich hin und wieder selbst im Wege stehen. Manchmal liegt es daran, dass Sie nicht recht wissen, was Sie wollen, manchmal plagen Sie sich aber auch mit Selbstzweifeln herum, die man sonst gar nicht von Ihnen kennt. In solchen Situationen ist es hilfreich, sich mit einer Person Ihres Vertrauens zu beraten. Vielleicht quälen Sie sich völlig unnötig, vielleicht gibt es aber auch eine Möglichkeit, hier und da etwas besser zu machen. Sobald Sie sich der Sache stellen, wird alles wieder so leicht und unbeschwert, wie Sie es gewohnt sind, dann freuen Sie sich auch über das Extra an Freizeit, das Sie durch Ihre Effektivität im Alltag herausholen.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Juli (gut für Liebe), 6. – 8. Dezember (Erholung), 11. – 13. April.

Das Geschenk der Sterne für Sie: Struktur, Zuverlässigkeit und Ordnungssinn.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin dankbar für alle meine Fähigkeiten und Talente.

An diesem Tag geboren: David Cameron, France Gall, John Lennon, Heinrich George, Julius Maggi.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Zu erkennen, wer alles hinter Ihnen steht.

