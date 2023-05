5. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bitte lesen Sie am Vortag nach, denn auch Sie kommen in den Genuss der stärkenden Energien von Saturn. In den kommenden zwölf Monaten haben Sie den Blick fürs Wesentliche, nichts ist Ihnen zu anstrengend oder zu kompliziert, wenn es gilt, Ihre Ziele zu erreichen. Diese Geradlinigkeit legen Sie auch im zwischenmenschlichen Bereich an den Tag. Wenn Sie spüren, dass Ihre Hilfsbereitschaft ausgenutzt werden soll, äußern Sie durchaus mal ein klares Nein – und das ist völlig richtig so, schließlich ist auch Ihre Zeit nur begrenzt. Mag sein, dass es keine schnellen Erfolge gibt, aber das, was Sie erreichen, steht auf einem stabilen Fundament und wird auf lange Sicht Früchte tragen. Schritt für Schritt werden Sie in der Lage sein, die eine oder andere Situation zum Besseren zu wenden, selbst wenn das mal einen Abschied oder ein Loslassen bedeutet.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. November (Durchsetzungsvermögen), 14. – 16. Februar (günstig für Finanzen), 12. – 14. Juni (neues Wissen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Zielstrebigkeit und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin selbst verantwortlich für mein Wohl.

An diesem Tag geboren: Kate Winslet, Bob Geldof, Vaclav Havel, August Lafontaine, Denis Diderot, Paul Fleming.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Klarheit zu schaffen in den verschiedensten Lebensbereichen.

