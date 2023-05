7. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Genau an Ihrem Geburtstag betritt Merkur am Sternenhimmel Ihr Zeichen, die Waage. Bestimmt gibt das auch Ihren beruflichen und finanziellen Angelegenheiten einen kleinen Schub mit. Allerdings werden Sie im nächsten Lebensjahr auch die Energien Plutos zu spüren bekommen, der in Spannung zu Ihrer Waage-Sonne steht. Wenn möglich, sollten Sie darauf verzichten, in Diskussionen auf Prinzipien herumzureiten und hin und wieder auch mal einen Kompromiss schließen – besonders dann, wenn es um nichts Wichtiges geht. Selbst wenn Sie scheinbar im Recht sind, bringt es nichts, Ihr Gegenüber vor den Kopf zu stoßen. Bleiben Sie also gesprächsbereit, nutzen Sie auch Ihre diplomatischen Fähigkeiten, dann könnte Ihnen am Ende doch noch der eine oder andere Coup gelingen.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. Dezember (Regeneration), 16. – 18. Februar (günstig fürs Geschäft), 4. – 6. Juni (Selbstbewusstsein).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lukrative Gelegenheiten und Selbstbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Matthias Brandt, Wladimir Putin, Ulrike Meinhof, Desmond Tutu, Niels Bohr, Wilhelm Bartelmann.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Eine neue, bereichernde Erfahrung wartet auf Sie.

