7. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Der mächtige Pluto höchstpersönlich nimmt die Zügel in die Hand und stupst Sie in den kommenden zwölf Monaten liebevoll in die richtige Richtung. Erschrecken Sie nicht, wenn sich Ihr Verantwortungsbereich plötzlich um einiges erweitert, sei es nun am Arbeitsplatz oder im Privatleben. Das war schon lange fällig, nun werden Ihre Talente und Fähigkeiten noch mehr gewürdigt. Die Energien Plutos machen Sie von innen heraus stark, das Selbstvertrauen wächst stetig. Bei wichtigen Gesprächen gibt es also keinen Grund, Ihr Licht unter den Scheffel zu stellen oder sich vor Konkurrenz zu fürchten. Nutzen Sie diese Kraft für positive Veränderungen, auch wenn das bedeutet, dass Sie vielleicht erst andere von Ihren Plänen überzeugen müssen. Lassen Sie sich in Ihrem Schwung nicht ausbremsen, Sie werden genau an die Aufgaben herangeführt, die jetzt wichtig für Sie sind.

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. Oktober (Karrierechancen), 17. – 19. Dezember (gut für Verhandlungen), 28. – 30. Juni (Fitness).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich verdiene Anerkennung für meine Leistung.

An diesem Tag geboren. Jörg Pilawa, Dirk Roßmann, Buddy Holly, Elia Kazan, Elisabeth I.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf die Erkenntnis, dass da noch mehr in Ihnen steckt.

