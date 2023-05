11. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die Aussichten für das nächste Lebensjahr lassen sich ganz gut an: Mond und Neptun stärken Ihre Intuition und die Fähigkeit, auch mal zwischen den Zeilen zu lesen, das kann besonders am Arbeitsplatz sehr hilfreich sein. Dazu ist es allerdings auch nötig, hin und wieder eine kreative Schaffenspause einzulegen und in sich zu gehen. Die Herausforderungen des Alltags nehmen gerade einen so pflichtbewussten Menschen wie Sie oft in Beschlag, da kommt man gar nicht dazu, seine Gedanken zu sortieren. Aber keine Sorge, Sie meistern Ihre Aufgaben so effektiv und umsichtig wie eh und je, da dürfen Sie sich schon mal ein erholsames Wochenende oder einen ruhigen Abend auf der Couch leisten. Vielleicht belegen Sie aber auch einen Kurs in fernöstlichen Entspannungstechniken, das sorgt für inneren Frieden.

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Oktober (Harmonie), 1. – 3. Februar (günstig für Finanzen), 16. – 18. August (gut für die Liebe).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Intuition, Einfühlungsvermögen und Kreativität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich lasse mich von meiner Intuition leiten.

An diesem Tag geboren. Franz Beckenbauer, Theodor Adorno, Carl Zeiss, D.H. Lawrence.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf das Gefühl, genau zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein.

