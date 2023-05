6. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die Aussichten für die kommenden zwölf Monate lassen sich gar nicht schlecht an: Sonne und Mond stehen günstig. Mit anderen Worten, Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang, Sie wissen genau, was Sie wollen. Das spüren auch andere, Sie können ganz schön überzeugend sein, wenn Sie sich auf Ihr Anliegen konzentrieren. Zudem haben Sie auch ein gutes Gespür dafür, wem Sie vertrauen können und wo Sie erst mal vorsichtig sein sollten. Es sind vielleicht keine großen Sprünge drin, aber so nach und nach gelingt Ihnen beruflich oder privat bestimmt der eine oder andere Coup. Selbst wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt, lohnt es sich, wenn Sie am Ball bleiben und Ihre Fühler immer wieder ausstrecken nach neuen Möglichkeiten – die Unterstützung anderer ist Ihnen gewiss.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. Oktober (gut für die Liebe), 3. – 5. Mai (Selbstvertrauen), 5. – 7. Juli (Erholung).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Selbstliebe, Urvertrauen und innere Balance.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich kenne meine Fähigkeiten und Stärken.

An diesem Tag geboren. Franz Josef Strauß, Frank Stronach, Felix Salten, Moses Mendelssohn.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Alltag.

