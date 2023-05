8. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Lesen Sie bitte am Vortag nach, denn auch Sie werden in den folgenden zwölf Monaten die transformatorischen Kräfte Plutos spüren. Sie mögen vielleicht sonst kein Fan von Veränderungen sein, jetzt aber fühlen Sie sich reif dafür. Sie spüren genau, wann es Zeit wird, Ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und das Leben so zu gestalten, dass es Ihnen künftig besser gerecht wird. Das kann zum Beispiel das Privatleben betreffen, vielleicht weisen Sie jemanden in die Schranken, der Ihre Hilfsbereitschaft über Gebühr strapaziert. Es kann aber natürlich auch den beruflichen Bereich betreffen, vielleicht erklimmen Sie die nächste Stufe auf der Karriereleiter. Und noch ein angenehmer Nebeneffekt: Die Selbstheilungskräfte sind aktiviert, längerfristige Therapien dürften also gut anschlagen.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. November (mehr Verantwortung), 28. – 30. Januar (lukrative Gelegenheit), 13. – 15. August (Flirtchancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Selbstheilungskräfte, Verantwortungsgefühl und innere Stärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich bin der Regisseur in meinem Leben.

An diesem Tag geboren. Pink, Mario Adorf, Antonin Dvorak, Wilhelm Raabe, Eduard Mörike.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf sich und seine Leistungen stolz zu sein.

