Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die Aussichten für das nächste Lebensjahr sind grundsätzlich recht vielversprechend. Sie entdecken so manches Themengebiet neu, das bereichert die Freizeit ebenso wie das berufliche Wirken. Zwei Dinge sollten Sie allerdings beachten: Geben Sie nicht auf, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt. Und ziehen Sie sich nicht gleich zurück, wenn die Menschen in Ihrem Umfeld mal nicht so reagieren, wie gedacht. Gestehen Sie anderen ihre eigene Meinung zu, dann wird es wesentlich entspannter laufen.

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. Mai (Freundschaften), 19. – 21. August (Gute Laune), 20. – 22. November (Gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Abwechslung und Spontaneität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Otto Hahn, Antoine César Becquerel, Victor Hasselblad, Walter Jens, Lynn Redgrave, Peggy March.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Kontakte, die vor allem beruflich vielversprechend für Sie sind.

Wie wird Ihr Monat? Hier geht's zum Monatshoroskop!