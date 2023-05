Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch, Sie haben zwei mächtige kosmische Gönner an Ihrer Seite: Zum einen sorgt Merkur dafür, dass sich so manches Dauerproblem aus der Vergangenheit endlich in Wohlgefallen auflöst – Ihre Mithilfe natürlich vorausgesetzt. Zum anderen sind da Sonne und Pluto, die Ihnen den Rücken stärken, wenn es um Durchsetzung und Selbstbehauptung geht. Bestimmt werden sich in den kommenden zwölf Monaten einige interessante Entwicklungen ergeben, die Sie einen großen Schritt nach vorne bringen. Bravo, weiter so!

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Juni (Harmonie), 24. – 26. August (Neue Kontakte), 28. – 30. Dezember (Leidenschaft).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Positive Energie, Selbstvertrauen und innerer Reichtum.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte und respektiere mich.

An diesem Tag geboren: Juliette Binoche (Foto), Katja Ebstein, Juri Gagarin, Peter Scholl-Latour, Modest Petrowitsch Mussorgski.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele interessante und neue Freizeitbeschäftigungen.

So wird 2017 - Ihr Jahreshoroskop 2017