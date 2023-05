9. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Dynamisch und energisch gehen Sie durch das nächste Lebensjahr, Sie haben im Alltag die Power, um die verschiedenen Projekte anzupacken, die Sie sich vorgenommen haben. Es mangelt auch nicht an Abenteuerlust und Begeisterungsfähigkeit. Damit stecken Sie die Menschen in Ihrem Umfeld an, man lässt sich nur zu gern von Ihnen mitreißen. Das ist hilfreich, wenn Sie Familie und Vorgesetzte für eine Idee gewinnen wollen. Das Einzige, was Ihnen ein bisschen im Weg stehen könnte, sind Sie selbst. Sonne und Mond warnen davor, übertriebenen Perfektionismus an den Tag zu legen, weder bei sich, noch bei anderen. Es gibt keinen Grund für Selbstzweifel, und wenn doch mal welche aufkommen, hilft Ihnen ein Vertrauter bestimmt darüber hinweg. Konzentrieren Sie sich auf die positiven Dinge!

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. November (gut fürs Geschäft), 19. – 21. Dezember (günstiges Gesprächsklima), 6. – 8. Mai (Vitalität).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Power, Abenteuerlust und Eigeninitiative.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich bin dankbar für alles Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren. Adam Sandler, Hugh Grant, Georg Hackl, Leo Tolstoi, Clemens Brentano, Kardinal Richelieu.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stück für Stück Ihre Ziele zu erreichen.

