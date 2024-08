Ab dem 12.08.24 werden die Sterne das Leben dieser 3 Sternzeichen positiv verändern!

Sie haben in dieser Woche im Sternen-Lotto gewonnen, liebe Waage. Positive Aspekte von Pluto, Jupiter, Merkur, Mars und Sonne - was kann da schiefgehen? Überlegen Sie sich nun, wofür Sie dieses Himmelsgeschenk nutzen wollen. Welcher Lebensbereich könnte eine Sanierung gebrauchen? Haben Sie den Mut, Dinge zu verändern! Entwicklung und Fortschritt sind das, was das Leben so lebenswert macht.

Der Tipp der Sterne für die Woche: In Ihren Träumen können sich nun wichtige Botschaften verbergen. Sie sollten gut darauf achten, was Ihr Unterbewusstsein Ihnen kommunizieren will!