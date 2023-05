Sie genießen das Leben in vollen Zügen

Affen ist es 2017 ziemlich egal, wie andere Menschen über sie denken. Sie wollen nicht sein wie die anderen, sondern Ihr Leben so gestalten, wie es Ihnen gefällt. Da können Sie sich eben nur bis zu einem gewissen Punkt an Ihre Umwelt anpassen.

Das gilt auch in Sachen Liebe. Sie wollen Ihre Freiheiten genießen, brauchen viel Abwechslung. Singles werden sich in Gesellschaft von Paradiesvögeln am besten fühlen.

Vergebene Affen brauchen einen Partner, der flexibel ist und sich ebenso für Neues begeistert, wie sie selbst. Fast das ganze Jahr über können Sie von der Kraft des Feuer-Hahns profitieren. Nur im Januar spüren Sie sie noch nicht richtig. Den Rest des Jahres über können Sie jedoch aus dem Vollen schöpfen und Ihr Leben ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten. Es prickelt gewaltig, schicksalhafte Momente machen glücklich.

Im Job verlangt es Sie ebenso nach Abwechslung wie in der Liebe. Sie wollen Neues ausprobieren, suchen nach innovativen Ansätzen und Trends. Ihre Finanzen betrachten Sie nun ebenfalls aus einem ganz neuen Blickwinkel. Neue Investitionsmöglichkeiten sind so schnell gefunden.

Im Jahr des Feuer-Hahns macht Ihnen so schnell niemand etwas vor. Sie sind fit und in guter körperlicher Verfassung. Sportlern bieten sich die besten Voraussetzungen, um ihr Können zu zeigen. Gesundheitsbewusste Affen merken 2017, dass Sie sehr viel disziplinierter und mit mehr Konsequenz auf sich achten.

