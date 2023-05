Astro-Coaching: Lebe im Hier und Jetzt

Das Leben kann so wunderbar sein - man muss es nur sehen! Dazu gehört, dass man im Hier und Jetzt lebt! Das Astro-Coaching sagt Ihnen wie.

Es ist die Botschaft aller erleuchteten Meister und das Ziel all derer, die auf der Suche sind: Lebe im Hier und Jetzt!

Denn was bringt es mir, wenn ich mich mit der Vergangenheit beschäftige? Sie ist vorbei. Und was hilft es mir, wenn ich mich mit der Zukunft beschäftige, wo ich doch absolut nicht weiß, was vor mir liegt?

Wenn man sich nämlich genauer beobachtet, stellt man fest, dass sich unsere Gedanken ständig mit etwas beschäftigen, was entweder hinter oder vor uns liegt. Unser Kopf macht nichts anderes.

Im Astro-Coaching verrät Ihnen der Diplom-Psychologe und unser Chef-Astrologe Erich Bauer , was die Sternzeichen ausmacht und wie sie am besten lernen, im Hier und Jetzt zu leben.