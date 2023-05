Astro-Coaching: Sei wie du wirklich bist!

Viele von uns tragen Masken, verstellen sich. Doch wer nach dem Naturell seines Sternzeichens lebt, dem geht es besser. Das Astro-Coaching verrät, wie es geht: Sei wie du bist!

Die Astrologie sagt, dass unser Horoskop wie eine Requisite funktioniert, in der wir uns bedienen. Je nachdem, was angesagt ist, greifen wir nach der Maske der Sonne, des Mars, der Venus usw. Besonders interessant ist die Maske des Sternzeichens, also der Sonne.

Es ist nämlich so, dass wir im Laufe des Lebens lernen, unsere Sternzeichen-Maske auszutauschen mit der des Gegenzeichens. Dann fühlen wir uns sicherer und können unsere eigentliche Absicht unerkannt verwirklichen. Wir täuschen also. Das ist auch völlig in Ordnung, solange wir nicht vergessen, was unsere eigentliche Absicht ist. Solange wir uns also nicht selber täuschen.

Im Astro-Coaching verrät Ihnen der Diplom-Psychologe und unser Chef-Astrologe Erich Bauer , was die Sternzeichen ausmacht und sagt Ihnen: Sei wie du bist!