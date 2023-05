Astro-Gipfel: Das sagen die Top-Astrologen zu 2014

Sieben große Astrologen durchleuchten für Sie das Saturn-Jahr 2014.

Bringt uns der gefürchtete Saturn noch mehr Unheil? Nehmen die Katastrophen und die Hiobsbotschaften gar kein Ende mehr?

Alle unsere Astrologen sind sich einig: Immer noch warnt uns das Uranus-Pluto-Quadrat vor großen Gefahren. Aber dennoch ist ein Lichtblick in Sicht. Denn Saturn ist nicht nur Unheilbringer und Zerstörer. Er birgt die Chance, Fehler, die begangen worden sind, zu bereinigen, er hilft uns in Zeiten der Not durchzuhalten und neue Sichtweisen der Dinge zu erhalten.

Saturn lehrt uns Demut Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit, denn das ist der Schlüssel zum Glück. Folgen wir seiner Botschaft, dann ist Großes möglich. Er schenkt uns dann mehr Erfolg, mehr Liebe, mehr Zufriedenheit, mehr Gesundheit und belohnt uns mit beständigem Glück.

Lesen Sie in der Bildergalerie, was die Top-Astrologen zu 2014 sagen: Worauf dürfen wir uns freuen?