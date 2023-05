Astroschule: Das 11. Haus in Ihrem Horoskop

Im individuellen Horoskop entspricht dem Wassermann das 11. Haus. Das Tierkreiszeichen, das vom 11. Haus angeschnitten wird, nennt das Feld, auf dem eine Veränderung möglich und nötig ist. Ich habe den Begriff Umbruch gewählt.

Im 11. Haus trifft also der Wassermann-Charakter mit dem Sternzeichen-Charakter zusammen, in dem Ihr 11. Haus in Ihrem persönlichen Horoskop liegt.

Im persönlichen Horoskop ist Ihr 11. Haus das Tierkreiszeichen, das zehn Zeichen nach Ihrem Aszendenten (= Ihr 1. Haus in Ihrem Horoskop) kommt.