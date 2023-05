Astroschule: So wird Ihr Horoskop gedeutet

Grundsätzlich bedeuten die 12 Häuser etwas ganz Ähnliches wie die 12 Tierkreiszeichen. Also:

Man sagt auch, das erste Haus hat Widdercharakter, das zweite Stiercharakter usw...

Wenn also jemand, wie in dem oben genannten Beispiel das 1. Haus in der Waage hat, dann bedeutet das, dass der "Widdercharakter" (1. Haus entspricht Widder) mit dem Waagecharakter (vom Tierkreiszeichen Waage) zusammentrifft. Damit wird die Waage feuriger, direkter und impulsiver.