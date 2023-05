Astroschule: Das 3. Haus in Ihrem Horoskop

Im Horoskop entspricht das 3. Haus dem Tierkreiszeichen Zwillinge. Es verrät die typische Art zu denken. Das 3. Haus in Ihrem Horoskop zeigt, wie man in den Raum tritt, anderen begegnet und sich mit ihnen austauscht.

Im 3. Haus trifft also der Zwillinge-Charakter mit dem Sternzeichen-Charakter zusammen, in dem Ihr 3. Haus in Ihrem persönlichen Horoskop liegt.

Im persönlichen Horoskop ist Ihr 3. Haus das Tierkreiszeichen, das zwei Zeichen nach Ihrem Aszendenten (= Ihr 1. Haus in Ihrem Horoskop) kommt.