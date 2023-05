Astroschule: Das 5. Haus in Ihrem Horoskop

Im individuellen Horoskop entspricht das 5. Haus dem Löwezeichen. Das 5. Haus in Ihrem Horoskop ist wie ein Wegweiser. Es verrät ihm, wo er sich wohlfühlt. Als Begriff für das 5. Haus wurde das Wort Selbstgewissheit gewählt. Aber auch Begriffe wie "Lust" und "Wunsch" würden passen.

Im 5. Haus trifft also der Löwe-Charakter mit dem Sternzeichen-Charakter zusammen, in dem Ihr 5. Haus in Ihrem persönlichen Horoskop liegt.

Im persönlichen Horoskop ist Ihr 5. Haus das Tierkreiszeichen, das vier Zeichen nach Ihrem Aszendenten (= Ihr 1. Haus in Ihrem Horoskop) kommt.