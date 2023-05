Astroschule: Das 9. Haus in Ihrem Horoskop

Ihr neuntes Haus liegt...

...im Widder: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins in Ihre Handlungen zu tragen. Sie erkennen, was Sie wirklich wollen. Sie treiben Ihre Freiheit voran. Begriffspaar: EINSICHT und STARTKRAFT

...im Stier: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins in Reichtum und Ausstrahlungskraft hineinzutragen. Sie erkennen, was Sie wirklich brauchen. Begriffspaar: EINSICHT und REICHTUM

...im Zwilling: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins mit Ihren Informationen und Kontakten zu verbinden. Sie erkennen endlich, was wirklich wichtig ist. Begriffspaar: EINSICHT und INFORMATION

...im Krebs: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins in Ihren Gefühle und Ihre Herkunft hineinzutragen. Sie erkennen endlich, woher Sie wirklich kommen. Begriffspaar: EINSICHT und GEFÜHL

...im Löwen: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins mit Ihren Erfahrungen von sich selbst zu verbinden. Sie erkennen endlich, wer Sie wirklich sind. Begriffspaar: EINSICHT und SELBSTGEWISSHEIT

...in der Jungfrau: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins in Ihre Arbeit hineinzutragen. Sie erkennen endlich, was Sie wirklich vollbringen sollen. Begriffspaar: EINSICHT und VERNUNFT

...in der Waage: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins in Ihre Beziehungen hineinzutragen und erkennen endlich, was Liebe wirklich ist. Begriffspaar: EINSICHT (FREIHEIT) und ERGÄNZUNG

...im Skorpion: Sie versuchen, mit der Kraft des Bewusstseins Ihren Ängsten zu begegnen. Sie finden endlich, was Sie wirklich erlöst. Begriffspaar: EINSICHT (FREIHEIT) und HINGABE

...im Schützen: Sie suchen die Kraft des Bewusstseins und erkennen in ihm endlich einen Lichtstrahl des Absoluten. Begriffspaar: EINSICHT (FREIHEIT) und EINSICHT

...im Steinbock: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins mit Ihrer Selbstverwirklichung zu verbinden. Sie erkennen Ihre Bestimmung und Ihr Ziel. Begriffspaar: EINSICHT (FREIHEIT) und OBJEKTIVITÄT

...im Wassermann: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins mit dem Drang nach Freiheit zu verbinden. Sie erkennen endlich die Freiheit in sich selbst. Begriffspaar: EINSICHT und UMBRUCH

...im Fisch: Sie versuchen die Kraft des Bewusstseins mit Stille und Meditation zu verbinden und finden inneren Frieden. Begriffspaar: EINSICHT (FREIHEIT) und STILLE