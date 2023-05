ASTROWOCHE gibt es jetzt auch bei WhatsApp

1. Was passiert mit meinen Daten?

Informationen zum Namen, zur Mobilnummer und zum Gerät werden verschlüsselt an unseren Dienstleister WhatsBroadcast weitergegeben. Dritte bekommen Ihre Daten nicht! Die Datenverarbeitung unterliegt dem deutschen Datenschutz, da die Server im Inland stehen. Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie hier.

2. Wie viele Nachrichten kriege ich?

Wir werden Ihnen einmal täglich das Tageshoroskop schicken. Montags bekommen Sie zusätzlich das Wochenhoroskop und am Monatsersten das Monatshoroskop. Alles in maximal EINER Nachricht am Tag.

3. Wie kann ich mich wieder abmelden?

Sie haben zwei Optionen, sich abzumelden: Sie können den Dienst pausieren, in dem Sie eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt "Stop" schicken.

Alternativ können Sie sich komplett abmelden, in dem Sie uns eine Nachricht mit dem Inhalt "Alle Daten entfernen" schicken. Bitte achten Sie darauf, dass Sie dabei keine anderen Zeichen mitschicken.

Wir sind gespannt, wie der Service ankommt. Verraten Sie es uns in den Kommentaren!