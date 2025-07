Venus im Goldenen Tor ab dem 7.7.2025 bringt allen Sternzeichen ein kosmisches Erwachen!

Das Goldene Tor befindet sich zwischen den offenen Sternhaufen der Hyaden und Plejaden im Sternbild Stier. Auf Englisch ist es als „The Golden Gate of the Ecliptic“ bekannt. Es verläuft entlang der Ekliptik, der "Bahn", auf welcher Planeten und andere Objekte unseres Sonnensystems die Erde umkreisen.

Die Plejaden, auch bekannt als „Siebengestirn“, bestehen aus funkelnden blauen Sternen, welche etwa 440 Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Ihnen gegenüber liegen die Hyaden, die eine V-Form bilden und sich am Kopf des Sternbildes Stier befinden. Ihre Entfernung beträgt rund 153 Lichtjahre. Stellt man sich die beiden Sternhaufen nun bildlich vor, sehen diese aus wie zwei leuchtende Pfosten eines kosmischen Durchgangs. Dabei sind die Plejaden auf der linken Seite des Tors und die Hyaden auf der rechten Seite angeordnet.

Alle Planeten durchqueren dieses Himmelsportal entsprechend ihrer Umlaufbahn, sogar die Sonne passiert es einmal im Jahr. Einzig der Mond läuft manchmal an der Zone vorbei oder landet an einem der Torpfosten. Am 7. Juli ist es Liebesplanet Venus, der durch dieses strahlende Tor reist und den Eintritt in eine höhere Bewusstseinsebene ermöglicht.

